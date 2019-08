Le Vlaams Belang veut reconquérir les cœurs de la jeunesse flamande

Satisfaits de l’impact de leur action au festival près de Hasselt, les jeunes du Vlaams Belang ont félicité les festivaliers qui ont hissé haut les couleurs du mouvement flamand pendant Pukkelpop : "Chers festivaliers du Pukkelpop, vous avez été géniaux ! Nous sommes très fiers de votre dévouement et de votre persévérance. La Flandre est vivante et la gauche tremble !"

Les jeunes Vlaams Belang ont décidé de ne pas se limiter au Pukkelpop. Le président du VBJ, âgé de 30 ans, assure que son organisation va distribuer plus souvent des drapeaux du mouvement flamand l’année prochaine.

"La différence est déjà visible par rapport à il y a dix ans. À l’époque, la jeunesse flamande avait encore honte de cette identité. Nous menons une lutte culturelle dans le but de conquérir les cœurs de la jeunesse flamande", commente-t-il au quotidien De Morgen.

Propagande sur les réseaux sociaux

Les jeunes Vlaams Belang ne sont pas seuls dans leur cause. La page de Make Vlaenderen Great Again (MVGA), spécialisée dans le partage de memes, a aussi appelé à partager des photos du drapeau du Vlaamse leeuw au Pukkelpop. Pour son logo, MVGA s’inspire du logo du groupe The Lion Guard, un service d’ordre autoproclamé pour défendre Donald Trump pendant les dernières élections américaines. Le slogan de The Lion Guard rappelle une maxime fasciste chère au duce Benito Mussolini : "Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent jours comme un mouton."