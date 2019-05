Le Vlaams Belang : pas un parti extrême, ni raciste ?

Pourtant, il ne faut pas aller très loin pour découvrir des commentaires, des photos ou des slogans ouvertement racistes et qui appellent à la haine. Sur la page Facebook du parti, de nombreux photomontages relayés, partagés par les candidats et les militants laissent peu de doutes. Sur un photomontage, on y voit des travailleurs d’origine maghrébine dans les charbonnages et en dessous des personnes d’origine étrangère faisant la file avec comme slogan « En 1960, ils sont venus pour travailler. En 2019, ils viennent pour notre CPAS »

Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, prenait la défense de Guy D’haeseleer. « C’est une photo d’il y a deux ans. Ce n’est pas mon humour préféré. Mais va-t-on réduire tout le programme de Forza Ninove à une publication Facebook de mauvais goût ? C’est ridicule ». Il ajoute qu’être membre du Vlaams Belang « est un péché que l’on doit porter toute sa vie, alors que si on a fraudé et brûlé de l’argent, il n’y a pas de problème. »

Ce post crée à l’époque la polémique et l’indignation des partis flamands, y compris la N-VA qui rejette toute association possible avec Forza Ninove.

Le leader de Schild en Vrienden élu au Vlaams Belang

En septembre dernier dans un reportage de nos confrères de la VRT, on découvre les dessous du mouvement très conservateur " Schild en Vrienden ". Ce reportage suscite l’indignation au Nord du pays. Incitation à la violence, sexisme décomplexé, racisme, le reportage a dévoilé la face sombre et cachée du mouvement. Son leader, Dries Van Langenhove se revendique de la mouvance identitaire, une identité flamande, la jeunesse flamande, une certaine idée de la famille. Ils promeuvent un esprit sain dans un corps sain. Ils se posent des questions face à l'immigration de masse, que d'autres se posent aussi. Leur discours est mesuré. Mais dès qu'on gratte le vernis, on découvre un agenda bien plus radical, qui transparaît dans le groupe secret sur Facebook et sur Discord. Dries Van Langenhove nie en bloc les révélations et dénonce une machination. Dimanche soir, Dries Van Langenhove a été élu comme député fédéral Vlaams Belang dans le Brabant flamand.