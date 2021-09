Le Vlaams Belang lance une app pour smartphone : pour "briser la censure"… et convertir des électeurs sur le long terme

Elle s’appelle "Vlaams Belang" et est disponible pour les smartphones Apple et Android : le parti flamand d’extrême droite du même nom a lancé ce dimanche son application pour téléphone mobile. Au menu : des articles rédigés par des membres du parti, un lien vers le magasin du mouvement qui propose divers objets, un module de discussion baptisé "VB-chat" et des invitations à diffuser le message du Vlaams Belang.

Le principe n’est pas neuf. En 2012 par exemple, l’équipe de Barack Obama, alors candidat à un second mandat à la tête des Etats-Unis, présentait une app à destination de ses partisans.

Du côté du Vlaams Belang on met en avant la volonté de "briser la censure" imposée notamment par les plateformes telles que Facebook et Twitter qui filtrent certains messages en fonction de leurs propres critères.

"Gamification" et communication

Mais ce projet va plus loin que cette seule volonté de maîtriser ses canaux de communication. Dans l’application, un onglet barré de la mention "bientôt disponible" propose des contreparties en échange de la diffusion des idées du parti. Car une base de fan, pour un parti, c’est important. Mais une base de fans qui s’engage pour le parti, c’est encore mieux.

"Ils utilisent la 'gamification'¹ pour transformer les fans en ambassadeurs. On pose aussi des questions pour mieux comprendre [ceux qui ont téléchargé l’app]. Ces connaissances peuvent permettre d’optimaliser les autres moyens de communication", observe sur Twitter Reinout Van Zandycke, spécialiste de la communication politique.

Au micro de la VRT, celui-ci ajoute : "La principale raison pour laquelle un parti politique utilise une application, c’est pour en savoir plus sur ces électeurs ou ses adhérents potentiels. […] Ces données peuvent être utilisées dans la communication."