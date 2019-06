Le Vlaams Belang affirme avoir trouvé un consensus avec Bart de Wever

C'est la rentrée au parlement flamand... Les 124 députés ont prêté serment cet après-midi. Une rentrée marquée par le contexte des négociations. Jusqu'à présent, officiellement, Bart De Wever a déjà rencontré 3 fois des représentants du Vlaams Belang, le parti d'extrême-droite. Des contacts qui ne plaisent guère à l'Open Vld.

L’Open Vld qui demande des clarifications à la NVA sur les discussions en cours avec l’extrême droite pour la formation d’un gouvernement au nord du pays.

Ce samedi, Bart De Wever a entamé un 3ième tour de discussion avec le Vlaams Belang. Les discussions seraient même passées à la vitesse supérieure : 3 thèmes prioritaires auraient été avancés en vue d’un accord de gouvernement : l’intégration, les soins de santé et l’enseignement. C’est ce que laissaient entendre les négociateurs du Vlams Belang.

Du coup, la présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten a demandé hier à la NVA de clarifier ses intentions. On sait qu’une alliance entre la NVA et le Vlaams Belang n’a pas de majorité. On sait aussi que les autres partis flamands n’entendent pas gouverner avec le parti d’extrême droite. De quoi, du coup, s’interroger sur les intentions de Bart De Wever.

Que négocie Bart de Wever avec le Vlaams Belang ?

Cet après-midi, le député flamand du Vlaams Belang, Filip Dewinter va un pas plus loin. Il affirme qu’un consensus a même été trouvé samedi avec Bart de Wever, qu’un texte existe, et qu’il pourrait servir de base à une déclaration de gouvernement.

Et même si Bart de Wever et la NVA décidaient de ne plus négocier avec le Vlaams Belang, " il restera quand même ce texte qui est très important et qui peut être utilisé comme base pour des négociations pour un gouvernement avec le VLD, la NVA et le CDnV " (sans le Vlaams Belang donc).

" Ca, c’est quand même une grande victoire pour le Vlaams Belang, si on pouvait faire passer cette déclaration comme base pour un gvt NVA CDnV VLD, ce sera la fin du cordon sanitaire, c’est clair ".