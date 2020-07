Le virologue Marc Van Ranst menacé, le parquet du Limbourg ouvre une enquête

Le parquet du Limbourg a ouvert une enquête à la suite des menaces émises à l’encontre du virologue Marc Van Ranst, a indiqué un porte-parole du parquet ce jeudi soir. "Nous prenons ces faits très au sérieux", a-t-il précisé.

Le parquet avait dans un premier temps annoncé qu’il s’agissait d’une information judiciaire, mais celle-ci est entre-temps devenue une enquête. Ce qui signifie qu’un juge d’instruction a été désigné pour mener les recherches. L’enquête n’en est encore qu’à ses débuts, selon le porte-parole.

Des menaces de l’extrême droite ?

La police patrouille depuis trois semaines toutes les heures à proximité du domicile du médecin de 55 ans, situé à Willebroek en province d’Anvers. Il a été suggéré de poster un véhicule de service devant sa maison, mais le virologue ne voulait pas de cette solution. Marc Van Ranst a reçu un numéro d’urgence de la police. Selon ses dires, il est la cible quotidienne de mails ou de messages via Twitter allant des "insultes jusqu’aux menaces". Il a déjà indiqué dans les médias n’avoir aucune crainte et ne pas être intimidé. Ces menaces proviendraient de milieux d’extrême droite.