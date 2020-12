Le viaduc de Vilvorde sera rénové en profondeur d’ici cinq ans

Le viaduc de Vilvorde, la portion du ring de Bruxelles qui enjambe le canal Bruxelles-Anvers, subira au cours des prochaines années une rénovation en profondeur qui s’annonce longue et coûteuse. Le gouvernement flamand a annoncé mardi qu’il y consacrera quelque 260 millions d’euros.

Le viaduc sera à cette occasion renforcé à la fois à l’intérieur et sur le bas. Les travaux devraient durer cinq ans.

L’ouvrage, construit en 1974 et 1978, est en service depuis 43 ans.

"Et il devrait durer 100 ans", a déclaré le porte-parole de l’entreprise publique De Werkvennootschap, Marijn Struyf. "Pour le moment, le viaduc n’est pas moins sûr, mais pour le faire durer encore 40 ans, une rénovation structurelle est nécessaire", a-t-il ajouté.

Des études et une planification à venir

De Werkvennootschap mène déjà de nombreux projets en cours sur le ring de Bruxelles et sera responsable des travaux. Les piliers ainsi que l’intérieur et le bas du viaduc seront renforcés et le revêtement routier sera également renouvelé.

"De nombreuses études suivront dans le courant de l’année prochaine, notamment sur la planification ultérieure des travaux. Le point de départ est que les travaux aient lieu le plus possible lors des moments de calme de la circulation, comme l’été. Cela limitera au maximum les nuisances pour les automobilistes", a souligné M. Struyf.

La rénovation complète prendrait cinq ans. "Nous allons tout mettre en œuvre pour en faire un viaduc du futur", a pour sa part déclaré la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld), dans un communiqué.

Selon elle, la somme de 260 millions d’euros ne servira pas seulement à la rénovation, mais nous prévoyons également de l’espace pour une éventuelle quatrième voie. De cette manière, les embouteillages sur le viaduc pourront être résolus à long terme", a ajouté le ministre.