Le Valais placé en zone rouge par la Belgique : "choquant et incompréhensible", réagit la Suisse

La décision de la #Belgique de mettre le #Valais sur liste rouge est incompréhensible et inacceptable. Je suis intervenu hier soir. L’OFSP et le DFAE sont à l’œuvre. La Belgique doit s’expliquer et est priée d’annuler sa décision. Le #Covid_19 en Valais est sous contrôle.

La Belgique applique des critères qui me sont absolument étrangers. Je ne comprends pas comment ils ont pu prendre une décision pareille. Premièrement, la situation en Belgique est assez catastrophique, alors que de son côté, le Valais a bien maîtrisé l’épidémie jusqu’à présent. Il y a beaucoup de cas du côté de Genève, on peut comprendre qu’il y ait certains doutes, mettre le Valais dans la région lémanique et penser que Saas Fee, Zermatt ou Zinal, doivent être considérés de la même manière que Genève, c’est parfaitement incompréhensible". a-t-il déclaré. "Il y a eu un foyer il y a quelques jours, avec 11 cas positifs, mais c’était une fête de famille, je pense que la situation, à part ça, est totalement sous contrôle dans le Valais."

"Maintenant, on s’occupe du cas belge, je suis intervenu dans la soirée (ce samedi NDLR) auprès de l’OFSP, auprès du Département fédéral des affaires étrangères […] On essaie de régler cette situation le plus rapidement possible. C’est une situation vraiment incertaine pour les hôtes qui sont en chemin chez nous, ou qui sont censés rentrer chez eux."

Le président valaisan a en tout cas bon espoir de pouvoir retourner la situation, la région étant assez prisée par les Belges, surtout pour ses campings.

Mi-juillet, une situation similaire était déjà arrivée entre les deux pays : la Belgique avait recommandé une quarantaine et un dépistage pour les voyageurs revenant du Tessin (Suisse italienne), puis avait fait marche arrière face au mécontentement des autorités tessinoises, qui, chiffres à l’appui, avaient démontré que le canton était sûr.