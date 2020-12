Le vaccin contre le covid-19 reste non obligatoire, malgré l'avis du Comité de bioéhtique

Le ministre de la Santé ne compte pas modifier pour l’instant la stratégie vaccinale de la Belgique. La vaccination contre le covid-19 sera gratuite et se fera sur base volontaire. Cette stratégie entérinée par la Commission interministérielle sur la Santé publique ne changera pas, malgré l’avis du Comité de bioéthique.

Selon le Comité de bioéthique, qui soutient globalement la stratégie vaccinale belge, il faut toutefois pouvoir réfléchir à rendre ce vaccin obligatoire, si la stratégie initiale ne permet pas d’atteindre l’immunité collective recherchée.

Cet avis a été transmis vendredi au Conseil des ministres. Mais il n’influence donc pas a priori la position du gouvernement au sujet de la vaccination. Contacté par la rédaction de la RTBF, le cabinet du ministre de la Santé explique que le vaccin reste non obligatoire et qu’il compte "sur la solidarité du plus grand nombre pour se faire vacciner et ainsi se protéger, eux et les autres".

Le cabinet de Frank Vandenbroucke ajoute qu’il est fondamental d’écouter les craintes et les hésitations de la population, et de leur apporter des réponses adaptées.