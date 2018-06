Le tunnel Léonard est rouvert vers Waterloo

Le tunnel Léonard a rouvert en direction de Waterloo, peu avant 14h00 ce vendredi, a indiqué l'agence flamande en charge du trafic routier (Vlaams Verkeerscentrum). Durant la nuit, au cours d'une inspection structurelle périodique, des dommages ont été détectés à différents endroits sur le toit du tunnel au niveau -2. Le tunnel a donc été fermé dans les deux sens ce vendredi matin, créant de gros embarras de circulation.

Il y a encore des files entre Wezembeek et Léonard mais les temps de parcours diminuent de façon significative. Le tunnel est toujours fermé en circulation extérieure, mais l'agence espère la réouverture complète avant l’heure de pointe.

Des travaux sont en cours ce vendredi, ils visent à enlever le béton usé du tunnel, précise l'Agence flamande des routes et du trafic. Une fois que ce sera terminé, le tunnel pourra être rouvert. Les travaux définitifs se feront plus tard : "Dans les mois à venir, des réparations seront effectuées dans les zones où le béton est enlevé et la situation de la dalle de toit sera surveillée de près", précise le communiqué. Une rénovation totale du tunnel Léonard était déjà prévue à plus long terme, les travaux devraient débuter en 2022.

"Tous les efforts sont faits pour achever ces travaux avant l'heure de pointe du soir et pour ouvrir le tunnel", a indiqué l'Agence flamande des routes et du trafic en fin de matinée.

Itinéraire de délestage

Les automobilistes sur le ring de Bruxelles en direction de Zaventem doivent le quitter au niveau du carrefour Léonard, tourner sur le pont de Jezus-Eik et alors retourner sur le ring.

Les automobilistes venant de Waterloo sortent au carrefour Léonard pour reprendre l’E411 vers Namur et ensuite reprendre l’E411 à Jezus-Eik en direction de Bruxelles. Ils font une sorte de demi-tour, conséquence de nombreuses minutes perdues sur le ring et des files importantes tout autour du carrefour. La cause de cette fermeture soudaine: durant la nuit, au cours d’une inspection du tunnel, les experts ont détecté des dommages à différents endroits, sur le toit notamment. Afin d’éviter tout risque, les experts ont décidé de fermer le tunnel pour toute la journée et il se pourrait même que les travaux se prolongent dans les jours à venir.