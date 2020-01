Le "trou de la sécu", à qui la faute?

La FGTB a appelé à manifester pour une sécurité sociale renforcée et justement financée, dénonçant le détricotage effectué par le gouvernement sortant. Alors que la Sécu vient de fêter ses 75 ans, qu’en est-il vraiment de sa situation actuelle ?

Un "trou" qui se creuse

Difficile de répondre à cette question tant le sujet est complexe. Tout d’abord, le thème n’est pas neutre politiquement et forcément même les chiffres sont sujets à autant d’interprétations. Des chiffres qui évoluent au fil des mois. Ainsi le "trou", le déficit de la sécurité sociale, évalué en juin à 1,45 milliard d’euros, atteindrait aujourd’hui plus de 3 milliards, et selon certaines projections 3,5 milliards en 2020 et même 6 milliards d’ici 2024. De quoi faire froid dans le dos, d’autant que les "affaires courantes" au fédéral n’aident pas à rectifier le cap.

Mais comment expliquer une telle évolution du trou de la sécu ? En cause notamment, le vieillissement de la population qui plombe la facture des pensions, des soins de santé, des caisses maladies-invalidité. Nous sommes en effet dans les années où les générations nées lors du baby-boom des années 50-60 atteignent l’âge de la retraite. Dès lors, certains, comme les partis au gouvernement ou encore les employeurs, plaident pour plus d’efficacité dans les dépenses.

Pour les syndicats, la faute au gouvernement

Pour les syndicats, les causes du déficit accru de la sécurité sociale sont aussi à chercher dans les décisions gouvernementales, comme la suppression programmée à 2021 de la dotation d’équilibre du fédéral (soit le chèque venant combler automatiquement le déficit).

Les syndicats pointent aussi les mesures prises par le gouvernement sortant qui aurait privé la Sécu d’une part de ses recettes et cotisations sans réel financement alternatif : tax shift, flexi jobs, emplois exonérés, voitures de société etc. Là où gouvernement et employeurs répondent que les créations d’emplois et leurs effets retour sont censées renflouer la sécurité sociale.

Bref, entre arguments et contre arguments, le débat sur les causes du "trou" de la sécurité sociale est loin d’être clos, tout comme celui de son refinancement d’ailleurs.