Le travail du Parlement fédéral diminue la nécessité des pouvoirs spéciaux selon John Crombez (sp.a)

La manière dont le parlement a rapidement voté des lois ces dernières semaines rend moins importante la nécessité des pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement Wilmès, a estimé le parlementaire sp.a John Crombez, mercredi, dans l'émission De Ochtend sur la VRT.

Le sp.a fait partie des partis qui ont accordé ces pouvoirs spéciaux au gouvernement, pour une durée de trois mois renouvelable une fois. "En mars, nous étions devant quelque chose d'énorme", a-t-il justifié. Mais parallèlement, le parlement a également réussi à voter rapidement les lois urgentes. "Quand il le faut, on le peut. Ca rend moins importante la nécessité de pleins pouvoirs à l'exécutif", a poursuivi M. Crombez.

Selon ce dernier, après la phase aiguë, viendra l'heure d'une gestion de la crise à plus long terme, nécessitant un cadre sur plusieurs années permettant de prendre des décisions "difficiles et importantes". Et pour ce faire, le gouvernement actuel n'est pas assez viable.

La Belgique a donc besoin d'un gouvernement de plein exercice. Quels partis en feront partie? C'est peu clair pour John Crombez. "J'ai vu beaucoup de choses se passer, avec des retournements, mais rien n'est allé au finish", a-t-il commenté.

Le socialiste flamand a enfin étrillé les déclarations du président du MR, Georges-Louis Bouchez, selon qui les discussions pour former un nouveau gouvernement ne peuvent pas reprendre avant septembre. "Si c'était destiné à une stratégie de communication, c'est ce qu'il a fait. J'espère quand même qu'il ne croit pas que c'est la bonne attitude et que, derrière les écrans, il a davantage de maturité."