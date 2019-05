« Le travail commence aujourd'hui » pour Ecolo, qui plaide pour « une coalition climat »

« Certains partis, certaines personnes dans certains partis, sont entrés dans un monde parallèle, celui du mensonge, et je ne sais pas comment on en sort. Faire comme si on pouvait utiliser n’importe quelle arme dans un débat, ce n’est pas ma conception de la démocratie », a souligné le chef de groupe au Parlement wallon, Stéphane Hazée, interrogé en marge de la réunion.

Les Verts francophones ont analysé leurs résultats qui se traduisent par une victoire à tous les échelons de pouvoir. La campagne électorale a été rude. Ecolo a été la cible du MR et, manifestement, les attaques ont laissé des traces.

« Le travail commence aujourd’hui », a lancé la co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi devant quelques centaines de militants et élus du parti rassemblés au cinéma Palace à Bruxelles.

Jean-Luc Crucke et Stéphane Hazée sont revenus sur le climat de haute tension entre le MR et Ecolo.

Comment respecter le signal donné par l’électeur alors ? Pour Jean-Marc Nollet, le coprésident des verts, c’est clair : « Une coalition climat, a-t-il plaidé dans Matin première. Du côté francophone, le signal est clair. Quand on voit ce qui se passe en Europe, avec la montée des populismes partout, on a côté francophone une expression forte, qui peut être convergente avec ce qu’on vit en Allemagne et qui peut être convergente avec ce qu’on voit en France. »

Cela ne veut pas dire qu’Ecolo montera à tout prix dans un gouvernement : « Tout simplement parce qu’il faudra que les partenaires éventuels soient prêts à faire non plus des ajustements à la marge, mais qu’au cœur du projet on puisse trouver des solutions pour le climat. »