Le trafic sera extrêmement dense sur les routes européennes ce week-end prévient Touring

Le trafic sera fortement congestionné dans toute l’Europe durant le week-end du 30 juillet au 2 août, prévient lundi l’organisation de mobilité Touring. Une journée particulièrement dense est attendue samedi, notamment en France où le chassé-croisé des automobilistes devrait provoquer de fortes perturbations du trafic.

Du rouge sur les routes belges

En Belgique, le vendredi après-midi et soir ainsi que le samedi matin sont classés en rouge dans le sens des départs, en particulier sur la E40 de Bruxelles vers la Côte et sur la E411 Bruxelles-Luxembourg. Les périphériques d’Anvers et de Bruxelles, la E19 Bruxelles – Mons – Valenciennes et la E40 Bruxelles – Liège – Aix-la-Chapelle seront également fortement impactées. Dans le sens des retours, le dimanche soir risque d’être, lui aussi, assez chargé, notamment sur l’E40 Bruxelles – Ostende.

La France classée orange le vendredi et noir le samedi

Concernant la France, le vendredi en début d’après-midi est classé orange vers les destinations de vacances. Touring s’attend par contre à un samedi extrêmement chargé (noir) dans l’hexagone en direction du sud. Toutes les autoroutes en direction de la Bretagne, de la Normandie, du sud de la France et de l’Espagne seront encombrées. La circulation sera également en surcharge sur les routes nationales. Les plus gros problèmes de circulation sont attendus dans la vallée du Rhône (A7), sur l’autoroute de la Méditerranée (A9) et sur l’autoroute Paris – Bordeaux – Espagne (A10). Le dimanche et le lundi, les embouteillages devraient être moins importants (orange). Dans le sens des retours, la journée du samedi sera rouge et celle du dimanche orange.

En ce qui concerne l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, l’Italie et l’Espagne, le vendredi sera orange en Suisse et en Autriche et rouge en Allemagne. Aucun problème n’est attendu du côté de l’Espagne et de l’Italie (vert). Le samedi sera fort embouteillé dans les cinq pays (rouge) mais la situation devrait s’améliorer le dimanche (orange). Samedi et dimanche seront également en rouge dans le sens des retours.