Le trafic ferroviaire rétabli sur la ligne Namur-Bruxelles après les perturbations liées au vol de câbles

Vol de câbles : comment sécurise-t-on le rail ? - JT 19h30 - 03/04/2019 On l'a encore vu mardi sur la ligne reliant Namur à Gembloux : le vol de câbles, c'est un sérieux problème pour le rail belge. En 2018, on enregistrait 315 vols. C'est trois fois plus qu'en 2017. Ces vols commis par des bandes organisées engendrent chaque fois des retards sur le réseau. Pourtant, plusieurs stratégies existent pour lutter contre le phénomène.