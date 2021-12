Le traditionnel concert de Noël du Palais Royal a eu lieu mardi soir, sans public (vidéo)

Le traditionnel concert de Noël au Palais Royal de Bruxelles a eu lieu ce mardi soir. En raison de la situation sanitaire actuelle, aucun public n'était présent pour la deuxième année consécutive.

"Avec ce concert, Leurs Majestés le Roi et la Reine souhaitent apporter un peu de chaleur dans les foyers en cette période particulière", annonce un communiqué du Palais.

Le MuCH Ensemble et les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth ont présenté un programme musical sur le thème de Noël, avec des compositions de Vivaldi, Mozart et Saint-Saëns, sous la baguette experte du chef d'orchestre britannique Christopher Warren Green.