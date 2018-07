Le télétravail, une solution miracle ?

Travailler de chez soi pendant qu'une lessive tourne. Pouvoir aller chercher les enfants à l'école et retravailler après. Eviter les embouteillages, les distractions des collègues, l'environnement bruyant du bureau...Le télétravail semble n'avoir que des avantages !

Il séduit d'ailleurs de plus en plus employés et employeurs, quand c'est évidemment possible à mettre en place. Selon les chiffres du SPF Mobilité, 17% des travailleurs font actuellement du télétravail.

Mais cette méthode de travail est-elle à double tranchant? La flexibilité accrue en faveur du travailleur peut-elle se retourner contre lui, brouillant les pistes entre vie privée et vie professionnelle?

Quels cadres posent les entreprises pour organiser le télétravail? Quelles balises doivent imposer les travailleurs?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mercredi 11 juillet en direct dès 12h sur La Première, Christophe Pauwels, expert en statistiques mobilité au SPF Mobilité et Transports, Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB et Laurent Taskin, professeur en management humain et des organisations à l’UCL.