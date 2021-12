Le TEC ne renforce pas son offre pour le Nouvel An, les transports de la Stib gratuits

Les sociétés de transport De Lijn et le TEC ne fourniront pas d’offre supplémentaire pour le réveillon du Nouvel An. De leur côté, les transports bruxellois seront gratuits et renforcés jusqu’au 1er janvier.

"Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, notamment la fermeture du secteur de la restauration à 23 heures et l’annulation de grands évènements comme les feux d’artifice, il n’y aura de transport de fin d’année", a indiqué jeudi De Lijn.

►►► À lire : Fermeture des cinémas, théâtres et salles de concert à partir de ce dimanche 26 décembre, décide le Codeco

Pour les lignes du TEC, cela implique donc qu’elles rouleront le 25 décembre et le 1er janvier selon l’horaire "dimanche et jours fériés".

A Bruxelles, le réseau de la Stib sera entièrement gratuit à partir du 31 décembre à minuit et ce, jusqu’au lendemain. La fréquence des transports sera également augmentée.