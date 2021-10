Le tabac : le "bon" filon fiscal du gouvernement, budget après budget

Dans quelques mois, les prix du tabac augmenteront. Actuellement, un paquet de cigarette industrielle coûte en moyenne 7,50, alors qu’un un paquet de tabac de 50 g, environ 12 euros. Cela représente un budget pour chaque fumeur.

A chaque fois qu’un gouvernement décide d’augmenter les accises sur le tabac, les médias se rendent sur le terrain à la rencontre des fumeurs. Ils leur demandent toujours si cette nouvelle hausse les dissuadera de fumer ou si elle les incitera à fumer moins, car à chaque fois, on se dit que cela fera mal au portefeuille. Pas plus tard qu’aujourd’hui, nos équipes sont allées interroger des fumeurs. Face à l’augmentation annoncée des accises sur le tabac, c’est davantage la résignation qui semble primer. "Ce serait un peu plus cher, à la limite 20 euros, on réfléchirait peut-être deux fois. Mais là, on est habitué que ce soit, à chaque fois, augmenté de 2 ou 3 euros", explique un fumeur. Pour un autre, cela dissuadera "peut-être ceux qui n’ont pas d’argent". Ou alors, explique un autre fumeur, "quand on voit ce que ça coûte, on pense à arrêter", mais le coût du tabac ne pèse pas assez lourd face à ce qu’il faut faire pour cesser de fumer.

En Belgique, on comptait en 2018 un quart de fumeur de moins que dix ans plus tôt. Environ un Belge sur cinq se déclarait "fumeur" selon une enquête de santé de Sciensano. Le nombre de cigarettes fumées par jour avait diminué, passant de 17 à 15. C’est surtout chez les jeunes que la consommation de tabac avait tendance à reculer.