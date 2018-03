Le SPF Mobilité et Transports engage un patron

Le Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports cherche un président pour son comité de direction. En d'autres termes, un patron. Une offre d'embauche a été diffusée par le Selor, l'organisme en charge du recrutement des agents des services publics. Les candidats peuvent postuler jusqu'à ce 1er mars.

Pour rappel, en 2016, le SPF Mobilité et Transports perdait son patron, Laurent Ledoux, démissionnaire. Depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, celui-ci était en conflit ouvert et très médiatisé avec la ministre de la Mobilité de l'époque, Jacqueline Galant (MR). Deux ans auparavant, Laurent Ledoux était déjà en froid avec Catherine Fonck (cdH) (qui a précédé Jacqueline Galant à la Mobilité), qui a du le sanctionner.

A gérer: le délicat dossier du survol de Bruxelles

Suite au départ de Laurent Ledoux, la présidence du SPF reviendra à Eugeen Van Crayvelt, afin d'assurer l'intérim. Il aura donc fallu près de deux ans ans avant de lancer la procédure d'embauche du nouveau patron du service. Quels seront ses missions? Rapporter au ministre de la Mobilité quant à l’exécution du plan de management et du plan opérationnel et/ou du contrat d’administration, gérer et présider le Comité de direction du SPF Mobilité et Transports et le travail des différentes directions (Transport routier et sécurité routière, Navigation, Transport aérien, Mobilité durable), travailler en collaboration avec les Présidents des autres services publics fédéraux... La charge est de premier plan, dans un contexte difficile lié notamment au délicat dossier du survol de Bruxelles. Autres contraintes pour le nouveau boss, comme l'indique l'offre d'emploi: "réaliser les normes d’économie du gouvernement sans que la qualité du service ne diminue" ou encore préparer le contrat d'administration 2019-2021.

Près de 200 000 euros par an

Le SPF recherche des titulaires de licence/master ayant une expérience de management d'au moins 6 ans (dans le public ou le privé) ou une expérience utile d'au moins dix ans (dans le développement de stratégies dans les domaines de la mobilité et des transports).

Le salaire annuel brut proposé est de 196.793 euros par an.

Le SPF Mobilité et Transports compte 1044 collaborateurs et gère un budget de 3,369 millions d'euros. Le SPF gère également Beliris, l'accord de coopération entre le Fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale.