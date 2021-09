Le SPF Intérieur met en garde contre les risques d'incendie liés à la charge des batteries

Les risques d'incendie liés à la recharge des batteries des appareils électroniques, particulièrement durant notre sommeil, seront au cœur de la campagne annuelle de prévention "Quinzaine de la Sécurité", a annoncé vendredi le SPF Intérieur. Les batteries de GSM, ordinateurs et autres tablettes - ainsi que leurs chargeurs et câbles - peuvent en effet prendre feu au moment de la charge en raison de la chaleur qu'ils dégagent.

"Un sommeil réparateur doit vous permettre de recharger vos propres batteries uniquement, pas celles de vos appareils", insiste le Service public intérieur, qui entend attirer l'attention de la population, du 18 septembre au 3 octobre, sur quelques réflexes à adopter pour recharger ses appareils en toute sécurité.

Une dizaine de conseils pratiques sont ainsi listés sur le site nejouezpasaveclefeu.be. Il est notamment recommandé de recharger son appareil sur un support non combustible et stable (éviter les lits et fauteuils), d'utiliser le chargeur d'origine de l'appareil et de veiller à ce qu'il ne soit pas endommagé, de débrancher de l'appareil une fois chargé ou encore de ne rien déposer sur son appareil lorsqu'il est en charge.

"Nous ne nous rendons pas souvent compte des dangers liés à la recharge des appareils électriques", a souligné la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). Les campagnes de prévention des incendies comme celle-ci sont particulièrement importantes pour sensibiliser les gens aux risques d'incendie", conclut-elle.