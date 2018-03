Le sp.a veut consacrer les droits des animaux et mettre fin à la viande industrielle

Parmi les résolutions approuvées unanimement samedi par les militants du sp.a, figure la création d'une coopérative flamande pour investir dans les énergies renouvelables ainsi que l'inscription des droits des animaux dans la Constitution. Le congrès "Go Left" des socialistes flamands, qui se tient à Anvers, veut redonner un nouveau souffle à la gauche.

Quelque 1.300 membres étaient inscrits au congrès, a salué le président du parti, John Crombez. Tous ont approuvé les nouvelles lignes directrices du sp.a avant de passer en revue une série de propositions sur l'écologie, la technologie et les soins.

Les socialistes flamands veulent rendre la possession d'une voiture personnelle inutile pour un maximum de citoyens en encourageant la mobilité partagée: transports en commun, covoiturage, voitures et vélos à partager. Ils veulent en outre modifier les règles sur les voitures de société et miser sur l'économie circulaire. Les droits des animaux devraient être consacrés par la Constitution, pensent aussi les militants. Une proposition en ce sens est actuellement discutée au Sénat.

Production locale et circuits courts

La production de nourriture devrait davantage respecter les animaux et l'environnement, raison pour laquelle la production industrielle de viande devrait disparaître au profit d'une production locale et en circuit court. Le parti souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, avec une diminution de moitié en 10 ans. Il défend également la création d'une coopérative d'investissement dans les énergies renouvelables détenue par les autorités flamandes et locales et ouverte à tous les citoyens flamands.

Le sp.a demande encore l'élaboration d'une "loi Facebook", qui indiquerait clairement ce que les réseaux sociaux et autres plateformes numériques peuvent faire ou pas en Belgique. Un amendement des jeunes socialistes pour ériger un centre de connaissance consacré au (cyber)harcèlement a été accepté. Les écoles devraient développer une politique anti-harcèlement tandis que les réseaux sociaux seraient obligés de supprimer des commentaires haineux pendant une certaine période. Enfin, le parti veut taxer les profits des réseaux sociaux.