Le SP.A se transformera-t-il bientôt en "Vooruit" comme prévu malgré la protestation de partis locaux?

Une dizaine de partis locaux portant le nom "Vooruit ont mis en demeure le parti socialiste SP.A. Ils exigent que le parti ne change pas son nom en Vooruit comme prévu, rapporte le quotidien De Morgen. Le changement de nom devrait être effectif d'ici la fin du mois de mars, ce qui entraînerait une certaine confusion, disent les partis locaux.

En septembre de l'année dernière, le président du SP.A, Conner Rousseau, a annoncé le changement de nom de son parti. Il avait reçu un mandat du bureau du parti SP.A pour changer le nom du parti en Vooruit. Selon le jeune président socialiste, l'intention était de transformer son parti en "un mouvement tourné vers l'avenir".

Mais les plans de Conner rousseau ont immédiatement fait l'objet de nombreuses critiques: Vooruit, le réputé centre culturel de Gand, s'est insurgé de la décision du parti socialiste flamand et a décidé de changer de nom à son tour pour éviter d'être lié à un parti politique.

Ce jeudi, ce sont les partis locaux "Vooruit" qui veulent mettre des bâtons dans les roues de Conner Rousseau : ils ont mis en demeure le parti socialiste flamand. Ils se voient contraints d'agir de la sorte, car le SP.A ne veut pas écouter leurs préoccupations: "Nous n'avons jamais eu de réponse aux questions que nous avons posées", déplore à la VRT Elwin Van Herck, président du parti local de Coxyde, Koksijde Vooruit. "Nous sommes actifs sous notre nom de Koksijde Vooruit depuis les dernières élections communales et je crains une confusion lors des prochaines élections si les plans du SP.A se réalisent".

Els Moyens, présidente du parti local Tienen Vooruit, rejoint Elwin Van Herck : "Notre mouvement a été fondé en 2017 et si le SP.A va de l'avant avec ses plans, il va détruire notre marque et bien sûr on ne peut pas laisser passer ça. Nous avons investi beaucoup de nos propres ressources dans notre branding."

"Nous nous voyons vraiment contraints de prendre cette mesure", a déclaré Els Moyens. "Ce serait réellement dommage d'entamer une procédure en justice, car cela coûterait beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas parce que cela a des airs de David contre Goliath que nous allons nous laisser mettre de côté."