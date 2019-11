Le sp.a dépose le budget tel qu'élaboré par des acteurs du secteur au parlement

Le Sp.A va déposer à la Chambre une proposition de loi reprenant le budget des soins de santé 2020, tel qu'élaboré et soutenu par plusieurs acteurs du secteur, notamment médecins et mutuelles. Un budget que la ministre Maggie De Block n'a pas approuvé lors des négociations concernant le Conseil général de l'Institut National de l'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI).

Les socialistes flamands Jan Bertels et John Crombez espèrent ainsi trouver une majorité au Parlement pour passer outre, à l'image du PTB et PS qui ont obtenu un budget au profit des blouses blanches cette semaine, toujours via un vote au Parlement. D'après eux, la ministre "De Block a provoqué un chaos total en n'approuvant pas ce budget".

Le gouvernement fédéral est en affaires courantes mais pas le parlement, ce dont certains partis espèrent visiblement profiter. Jeudi, le gouvernement fédéral a ainsi obtenu à l'arrache un vote pour assurer son fonctionnement pour novembre et décembre, les fameux douzièmes provisoires, mais il a dû concéder à l'opposition une future loi créant un fonds de 67 millions d'euros pour le personnel soignant.

Les socialistes flamands tentent ainsi la même aventure pour faire passer avec une majorité alternative un budget soins de santé 2020 recalé par Maggie De Block. Ils ont déposé jeudi un projet de budget sous forme de proposition de loi. Entre temps, le gouvernement et la ministre de la Santé affirment vouloir travailler sur leur propre alternative en concertation avec mutuelles et prestataires de soins.

Une sorte de course de vitesse qui pourrait s'engager prochainement entre gouvernement et parlement sur le sujet. Les patients attendant encore de voir à quelle hauteur ils verront leurs soins remboursés au 1er janvier 2020.