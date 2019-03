Le sp.a demande une enquête sur les défaillances des centrales nucléaires

Le sp.a demande une enquête indépendante sur les défaillances qui touchent les centrales nucléaires. Le président du parti socialiste flamand, John Crombez, soupçonne dans la presse dominicale Engie Electrabel de manipulation afin de faire grimper les factures.

Le sp.a met en avant que les centrales nucléaires belges connaissent des problèmes techniques depuis quatre ans. "Ces problèmes se manifestent principalement à l'automne et pendant l'hiver, au moment où le besoin d'électricité est le plus important", invoque John Crombez dans le journal De Zondag. "On peut se demander si Engie Electrabel ne prévoit pas stratégiquement ses travaux de maintenance au moment où les prix de l'électricité son plus élevés."

Le sp.a demande dont à la ministre fédérale de l'Energie, Marie-Christine Marghem (MR) de faire mener une enquête indépendante pour examiner les raisons et le calendrier des problèmes au sein des centrales.

"Nous voulons connaître l'impact sur les factures des ménages", poursuit-il, rappelant que la ministre a déjà promis une telle étude par le passé.