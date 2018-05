Le Service public de Wallonie (SPW) comptera 10% de directeurs en moins

Le gouvernement wallon a validé en première lecture mercredi la réforme du cadre du Service public de Wallonie (SPW). "Cette optimisation des structures permettra une réorganisation des postes de direction, moins nombreux, mais plus en phase avec les missions du service et son évolution institutionnelle", selon la ministre de la Fonction publique Alda Greoli (cdH).

Cette réforme conduira à la réduction progressive de 10% du nombre de directeurs - ils sont actuellement 270 au sein de l'administration wallonne. Outre les 27 postes de directeurs qui passeront à la trappe, six postes d'inspecteurs généraux seront également supprimés. Cette réduction alliera les non-remplacements et des réaffectations internes, a précisé Alda Greoli.

"Cette réforme a pour objectif de renforcer la performance du Service public de Wallonie au travers d'une organisation adaptée à ses missions, à son contexte et à l'évolution institutionnelle. Celle-ci permettra de dégager des moyens, certes, mais son but premier est de revaloriser certaines fonctions à responsabilités ainsi que d'organiser les efforts de mutualisation des effectifs et améliorer les synergies entre les services", a justifié la ministre.

Selon cette dernière, les économies engendrées par la réforme seront "exclusivement réaffectées à la fonction publique par une revalorisation de certaines fonctions à responsabilités".