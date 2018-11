Le Sénat ne sert-il plus à rien ?

Le Sénat serait-il devenu inutile ? Le débat s’est invité en Flandre cette semaine, où la N-VA, le Vlaams Belang, L’Open VLD et Groen plaident pour la suppression pure et simple de la haute assemblée. Mais les partis du Nord du pays ne peuvent pas décider seuls, le débat va donc forcément s’inviter aussi chez les francophones. Alors faut-il supprimer le sénat ? Pour le sénateur N-VA Karl Vanlouwe, la réponse est clairement oui. Mais pour le député cdH Francis Delpérée, il faudrait au contraire le renforcer pour lui confier davantage de missions. Débat.

Au micro de Soir Première, le sénateur N-VA, n'y va pas à demi-mot. Pour lui, la haute assemblée n’est effectivement plus utile.

La Belgique est victime de ses multiples institutions et nombreux parlements (notamment régionaux et communautaires), la sixième réforme de l'État aurait donc déjà dû supprimer complètement le Sénat, estime-t-il. À la place, la réforme en a fait un lieu de rencontre. Or pour Karl Vanlouwe, ce lieu de rencontre existe déjà au sein de la Chambre, le Sénat fait donc double-emploi. "On ne peut même plus dire que le Sénat est une chambre de réflexion, c’est plutôt une chambre de réception" dit-il.

Un diagnostic que ne partage pas l’ancien sénateur et actuel député cdH, Francis Delpérée, pour qui le travail du Sénat est indispensable lorsqu'il apporte une plus-value en ce qui concerne les matières législatives et le contrôle des politiques. Ce fut notamment le cas pour la kazakhgate, avance-t-il : "Le texte de loi concernant la transaction pénale dont a bénéficié Patokh Chodiev avait été discuté rapidement à la Chambre des représentants, sans discussions ou à peine, voté dans la foulée. Sans le deuxième regard, la deuxième lecture de ce texte par les sénateurs, il n’y aurait probablement pas eu d’enquête parlementaire. Personne n’y aurait vu que du feu."

Un sénat utile donc, mais dont il faudrait tout de même redéfinir le champ d’action.

"Pratiquement plus de compétences en matières budgétaires, de compétences en ce qui concerne les traités internationaux, plus de compétences pratiquement en matières législatives", énumère (et déplore) l’ancien sénateur. Pour lui, le Sénat devrait s’occuper essentiellement des questions internationales et européennes, en laissant les questions purement internes à la Chambre.

Gardons l’immeuble, les meubles, mais jetons le reste ?

Et après ? Et si la haute assemblée venait effectivement à disparaître ?

Pour Karl Vanlouwe, le lieu, prestigieux, pourrait servir pour des conférences internationales.

Mais l’assemblée en elle-même ne pourrait-elle pas être remplacée par une autre ? Une assemblée constituée de citoyens tirés au sort par exemple, comme le propose l’écrivain David Van Reybrouck qui a beaucoup travaillé sur le sujet, afin d’impliquer davantage les citoyens dans le processus démocratique.

Les panels de citoyens ? "Pourquoi pas" dit Francis Delpérée, mais pas au Sénat. Pour lui, il ne faut pas considérer les panels de citoyens comme l’équivalent d’une assemblée législative, mais ils pourraient venir en complément.

Pour Karl Vanlouwe, ce serait tout simplement aberrant. La suppression du Sénat visant avant tout l’efficacité des assemblées.