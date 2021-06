Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres sera en Belgique à partir de mardi

Le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres se rendra en Belgique mardi. Il y rencontrera notamment des dirigeants européens, le roi Philippe et la reine Mathilde, ainsi que le Premier ministre Alexander De Croo, indiquent lundi les Nations Unies.

►►► A lire aussi : Un vaste forum de l’Onu pour l’égalité entre les femmes et les hommes aura lieu à la fin du mois de juin

Antonio Guterres échangera, lors de ses rencontres avec la Commission européenne et d’une réunion avec les chefs d’État du Conseil européen, sur une série de sujets, a indiqué l’Onu. Il s’agira notamment de la coopération entre l’Onu et l’Union européenne, de la promotion d’une reprise durable et inclusive après la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, fondée sur des objectifs de développement durable, de l’accès mondial aux vaccins anti-Covid, de l’environnement et de multilatéralisme.

Un discours jeudi au Parlement européen

Antonio Guterres prononcera jeudi un discours au Parlement européen dans lequel il soulignera l’importance du partenariat entre l’Onu et l’Union européenne "pour relever les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés".

Le secrétaire général rencontrera également les autorités belges. Il s’entretiendra en privé avec les souverains, la Reine étant ambassadrice des Objectifs du développement durable des Nations unies.

Antonio Guterres rencontrera Alexander De Croo jeudi matin, ainsi que la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir, a confirmé le porte-parole du Premier ministre.