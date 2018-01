Le secrétaire d'Etat Theo Francken dope les adhésions à la N-VA

La controverse relative à la politique migratoire menée par le secrétaire d'Etat Theo Francken semble particulièrement bénéfique pour la N-VA. "Depuis le 1er janvier, le parti a grandi, avec près de 600 nouveaux membres", a souligné samedi son président Bart De Wever lors de ses vœux du Nouvel An. "Six cents en douze jours, nous n'avions jamais réalisé cela auparavant. Mais comment cela se fait-il?", a-t-il feint de s'interroger.

Theo Francken était clairement la vedette de la réception annuelle des vœux des nationalistes flamands. La salle a scandé son nom pendant de longues minutes et les files pour obtenir des photos en sa compagnie ne désemplissaient pas. Dans son discours, Bart De Wever a mis l'accent sur l'identité. "Nous rejetons le racisme et nous rejetons la naïveté. Chez nous, il y a des règles de la maison", a-t-il affirmé. "Celui qui ne les connaît pas encore, nous l'aidons volontiers et avec générosité à les apprendre."

Continue comme ça Theo!

L'avenir commence selon M. De Wever par la question de savoir qui peut venir vivre ou non dans la "maison" flamande. "Certains ne résistent pas à la tentation de laisser toutes les portes et fenêtres ouvertes. Ce sont les mêmes qui se clament d'une supériorité morale, qui n'est en fait rien d'autre qu'une absence de responsabilité pour l'intérêt général", a estimé le président de la N-VA.

"Ce sont les mêmes qui s'en prennent à ceux qui essayent justement de mettre en place des règles en pensant à cet intérêt général. Il y a quelqu'un dans cette salle qui peut parler de ça sereinement. Heureusement, c'est un gars bien qui est membre d'un parti fort. Et je pense donc que je parle au nom de tous lorsque je dis: continue comme ça Theo!", s'est-il exclamé.

Entretien avec Charles Michel: contenu confidentiel

Après ce discours, Theo Francken s'est dit particulièrement heureux du soutien de son parti. Le secrétaire d'Etat a par ailleurs souligné que l'entretien qu'il avait eu vendredi à propos de son style de communication avec le Premier ministre Charles Michel s'était "bien déroulé", mais qu'ils avaient convenu d'en "garder le contenu confidentiel."

Outre la situation du secrétaire d'Etat Francken, Bart De Wever a abordé les prochaines élections communales dans son discours, en soulignant la volonté de son parti de mettre l'accent sur la sécurité. "La N-VA doit encore grandir, et elle le fera si vous vous investissez en 2018", a-t-il conclu.