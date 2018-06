Le secrétaire d'Etat Philippe De Backer annonce sur Twitter la naissance de son fils

Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et à la Protection de la vie privée Philippe De Backer (Open Vld) a annoncé un heureux événement ce dimanche sur Twitter. Son épouse a accouché samedi d'un petit garçon: "Notre Arthur est né. 3,380 kg et 51 cm de pur bonheur. Maman et bébé vont parfaitement bien, papa est très content".