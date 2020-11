Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi souhaite "renforcer l'intégration" suite au rapport de la BNB

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, a qualifié mercredi d'"encourageante" l’étude de la Banque nationale de Belgique (BNB) sur l’aspect économique de l’immigration, qui démontre que l’immigration récente a eu un impact positif sur la croissance. Il a toutefois souligné que les défis sociaux restent "importants".

Les premières conclusions de cette étude montrent que les personnes appartenant à la seconde génération de l’immigration apportent une contribution positive à notre économie.

"Cependant, la BNB répète les défis connus depuis longtemps : un accès trop limité au marché du travail, des emplois moins bien rémunérés et une éducation qui ne les rend pas suffisamment égaux", a souligné Sammy Mahdi (CD&V) dans un communiqué.

"Les migrations récentes ont entraîné une croissance économique de 3,5%. Cependant, les migrants au travail sont encore trop peu nombreux par rapport aux Belges", note le secrétaire d'Etat qui pointe plusieurs défis, comme "renforcer l’intégration, lutter contre la discrimination et assurer une éducation suffisamment égale".

Le rapport de la BNB montre, comme plusieurs études antérieures, que les personnes issues de l’immigration sont plus mal loties sur notre marché du travail que dans presque tous les autres pays de l’UE. La Banque nationale confirme cette analyse et recommande des mesures politiques dans différents départements et à différents niveaux politiques.

"C’est une bonne chose que la Flandre se soit engagée depuis un certain temps en faveur de l’intégration obligatoire, c’est une bonne chose que Bruxelles et la Wallonie aient récemment décidé de faire de même. Ceux qui savent parler français ou néerlandais ont 19% de chances de plus d’obtenir un emploi. C’est la seule façon de faire de la migration une histoire réussie", a fait observer M. Mahdi.