Le Roi vante dans ses voeux aux autorités la vie associative et les "initiatives citoyennes"

C'est un discours à nouveau prudent que le roi Philippe a adressé aux autorités du pays ce jeudi, en réponse aux voeux adressés par le Premier ministre: il n'a ainsi jamais abordé explicitement la question des migrants, de leur accueil et leur rapatriement forcé et parfois contesté, qui a pourtant beaucoup agité la classe politique ces dernières semaines. Et ce même si certains auront vu une fine allusion à l'hébergement par les citoyens lorsque Philippe a évoqué "cette capacité qu’ont nos concitoyens à chercher spontanément des solutions et à prendre eux-mêmes les initiatives qu’ils jugent nécessaires": "Tout ce qui vise à renforcer la cohésion entre individus et entre groupes est d’une importance majeure." a-t-il insisté.

La croissance au profit du plus grand nombre

Cette préoccupation sociale est apparue même lorsque le Roi s'est félicité de la croissance économique en Belgique et en Europe, en notant qu'il est "essentiel que personne ne se sente laissé pour compte", et que les "fruits de cette relance", tout le monde puisse en bénéficier. Le Roi se montre en effet préoccupé par l’inadéquation entre l’offre et la demande dans le marché de l’emploi, dans l’éducation, dans le monde de l’entreprise et des demandeurs d’emploi. Les chiffres de la FEB font apparaître actuellement 126.913 offres d’emploi non remplies (postes vacants), alors que notre pays compte 378.088 chercheurs d’emploi. "Ce défi ne peut être relevé que par un effort commun de tous les acteurs : entreprises, enseignants et demandeurs d'emploi." a-t-il exprimé.

Le premier ministre Charles Michel a été dans le même sens, conviant l'ensemble des entités du pays à s'emparer de la problématique. "Travailleurs, employeurs et autorités, nous sommes tous dans le même bateau. Et il nous revient de porter ce chantier", a-t-il dit.

Coopération européenne

Enfin, le Roi s'est félicité que ces droits sociaux aient été consacrés au niveau européen, lors du sommet de Goteborg, où "une coopération renforcée a été lancée en matière de défense". Il a exprimé le voeu qu'alors qu'on observe également "de nouvelles impulsions notamment dans les domaines de la sécurité et de l’union économique et monétaire", "Bruxelles puisse continuer à assumer pleinement son rôle de capitale européenne".

Pour Charles Michel, l'Europe ne trouvera son salut que dans la coopération entre les différents Etats-membres. "Et cela vaut certainement en matière de migration", a-t-il conclu.