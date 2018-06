Le Roi Philippe rend visite aux Diables rouges à Tubize

Le Roi Philippe a rendu visite aux Diables Rouges samedi après-midi au Centre national du football de Tubize, où les Diables préparent la Coupe du monde de football en Russie.

Des mesures de sécurité plus strictes ont été adoptées à l'occasion de cette visite royale, à quatre jours du départ de l'équipe belge pour la Russie. Il n'est pour l'instant pas prévu que le couple royal se rende au Mondial en Russie. Il y a quatre ans, le Roi Philippe et la Reine Mathilde avaient rendu visite aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde au Brésil. Ils avaient alors assisté au match de groupe contre la Russie, que la Belgique avait gagné 1-0 grâce à un but de Divock Origi.