Le roi Philippe et la reine Mathilde en Corée du Sud pour une visite d'État de 4 jours

Le couple royal s'envolera dimanche après-midi de l'aéroport militaire de Melsbroek en direction de la Corée du Sud pour une visite d'État de quatre jours. Si traditionnellement, les Souverains sont accompagnés durant un tel déplacement par l'ensemble des ministres-présidents des entités fédérées du pays ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, ils ne seront entourés cette fois-ci que des ministres-présidents bruxellois (Rudi Vervoort) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Rudy Demotte). Le ministre Reynders est quant à lui incertain. Une importante délégation de chefs d'entreprises et de représentants du monde académique agrémentera toutefois ce séjour au sud du 38e parallèle.

Une fois n'est pas coutume, la visite d'Etat se concentrera sur la capitale, Séoul, sans qu'aucun autre déplacement ne soit effectué dans d'autres villes de la péninsule.

Le roi Philippe s'entretiendra officiellement avec le président de la Corée du Sud, Jae-In Moon ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Moon Hee-Sang. De son côté, la reine Mathilde rencontrera la première dame sud-coréenne Jung-sook Kim, également chanteuse professionnelle de classique. Elle aura également le privilège de converser en tête-à-tête avec l'ancien secrétaire général des Nations-Unies, Ban Ki Moon.

Les Souverains rendront par ailleurs hommage aux soldats belges tombés pendant la guerre de Corée, une contribution très apprécié par les autorités de la presqu'île. Quelque 3.200 volontaires belges et luxembourgeois avaient participé à ce conflit qui a débuté en juin 1950 et s'est achevé trois ans plus tard par un armistice. Le couple royal déposera notamment une gerbe au cimetière national de Séoul et se rendra au Mémorial des vétérans de guerre de la Corée où il visitera le monument belge.

Le Roi et la Reine assisteront en outre à plusieurs séminaires organisés dans le cadre de la visite d'Etat, notamment sur les "Smart cities" et l'économie circulaire.

Une visite de l'Université nationale des arts de Corée est également au programme, alors que ces huit dernières années, le concours musical Reine Elisabeth a été remporté trois fois par des Sud-Coréens. Un spectacle de taekwondo, véritable sport national, figure également à l'agenda.

Volet économique majeur

Le banquet d'État, mardi, et un concert belge, mercredi, ponctueront les soirées.

"Les relations diplomatiques avec la Corée du Sud sont excellentes, il n'y a aucun irritant politique entre ces deux pays partageant un grand nombre d'intérêts", avaient indiqué les Affaires étrangères en préambule du séjour.

Au-delà de la visite diplomatique, ce voyage comporte un volet économique d'ampleur. Une centaine d'entreprises viendra ainsi titiller le marché coréen. Le secteur porcin, particulièrement bien représenté au sein de la délégation économique, tentera de récupérer le marché de la viande de porc belge, fermé depuis l'apparition de la peste porcine africaine (PPA) chez les sangliers des forêts ardennaises.

Les spécialités belges que sont la bière et le chocolat seront également bien représentées puisque plusieurs brasseries et chocolateries seront du voyage.

La visite d'État revêt également un aspect académique, marqué par la présence des recteurs des principales universités du pays mais aussi des représentants de l'Ares (Académie de recherche et d'enseignement supérieur) et du FNRS notamment.

Les ministres-présidents de la Région bruxelloise (Rudi Vervoort) ainsi que de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Rudy Demotte) gratifieront le couple royal de leur présence. Willy Borsus, ministre-président du gouvernement wallon, a pour sa part dû annuler sa participation à la visite, en raison de la situation au parlement wallon. La coalition wallonne MR-cdH a en effet perdu sa majorité après le ralliement de la députée Patricia Potigny (ex-MR) aux listes Destexhe. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders est incertain.

Le ministre-président germanophone, Oliver Paasch avait quant à lui déjà fait savoir qu'il ne participerait pas à cette visite d'Etat tandis que son homologue flamand, Geert Bourgeois (N-VA) a préféré se faire remplacer par son ministre de l'Economie, Philippe Muyters.

Il s'agit du 4e pays asiatique à être visité par la roi Philippe depuis son accession au trône en 2013, après la Chine en 2015, le Japon en 2016 et l'Inde en 2017. La dernière visite d'État dans le pays du matin calme remonte à 1992: c'étaient alors le roi Baudouin et la reine Fabiola qui s'y étaient rendus.