Le roi Philippe et la princesse Delphine se sont rencontrés pour la première fois

C’est par un communiqué commun du roi Philippe et de la désormais nouvelle princesse de Belgique Delphine que la nouvelle a été officialisée : "Ce vendredi 9 octobre, nous nous sommes rencontrés pour la première fois au Château de Laeken. Notre rencontre fut chaleureuse. Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial."

Signé "Philippe & Delphine", ce communiqué est donc la preuve que ces deux membres de la famille royale sont désormais en contact. La princesse Delphine avait indiqué, au micro de la RTBF, vouloir "la même chose que mon frère et ma sœur". C'est en tout cas celui-ci qui est à l'origine de cette rencontre où la discussion était détendue, nous dit-on. Les centres d'intérêt (l'art), la famille, les enfants, ont été abordés pendant les trois heures de l'entrevue. Sur la photo ci-dessus, le Roi apparaît sans cravate, de quoi souligner l'aspect privée de cette entrevue. Comme la suite de leur relation, qui se veut une simple relation de famille privée.