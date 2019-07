Le roi Merckx et sa famille reçus au palais de Laeken (photos et vidéos) - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Eddy Merckx et sa famille pour une petite séance photo sur les marches du Palais de Laeken -... En grand étendard de "la petite reine", Eddy Merckx était visiblement ravi de rencontrer le couple royal ce vendredi à Laeken. Le "Cannibale" et sa famille ont été reçus par le roi Philippe et la reine Mathilde.