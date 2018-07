Le Roi et la Reine ont assisté au Te Deum à Bruxelles avec leurs enfants

Le couple royal et ses quatre enfants ont assisté samedi matin au Te Deum donné en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Environ 500 personnes se sont rassemblées dès 09h30 pour l'occasion, a indiqué la porte-parole de la police locale de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de Keere.

De nombreux représentants politiques ont pris part à la cérémonie, au rang desquels le Premier ministre Charles Michel et les ministres fédéraux Didier Reynders, Kris Peeters, Steven Vandeput et Koen Geens. Autour de la cathédrale, des drapeaux belges flottaient dans la foule. Après la cérémonie, le Roi et la Reine se sont rendus à la rencontre du public avec leurs enfants. Ils ont été acclamés et applaudis dès leur descente des marches.

Des "Vive le Roi" et "Vive la Reine" ont été scandés par la foule rassemblée. Dans le public, des citoyens trouvaient important d'être présents cette année pour les cinq ans de règne du roi Philippe. "Déjà à l'époque d'Albert II, je venais voir le couple royal devant la cathédrale et je voulais voir le roi Philippe pour ses cinq ans de règne", explique l'un d'eux. "Le roi Philippe a rajeuni la monarchie", estime-t-il. Christel, 55 ans, est elle venue pour voir la Reine : "le couple royal est bien nécessaire à l'union de notre Belgique. La Reine est rayonnante", affirme-t-elle.