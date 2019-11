Le Roi entame des consultations, Paul Magnette est arrivé au Palais

Paul Magnette, le président du PS, est arrivé au Palais royal. C'est le premier invité du Roi, Bart de Wever devrait suivre un peu plus tard. Les choses ne traînent donc pas. Il s'agit pour le Roi de connaître la position des uns et des autres, savoir si PS et N-VA veulent ou non continuer à travailler à la mise en place d'un gouvernement ensemble. Cette option semble toutefois peu probable, puisque les préformateurs Rudy Demotte (PS) et Geert Bourgeois (N-VA) ont tenté de parvenir à ce rapprochement pendant un peu mois d'un mois, sans succès.