Le roi décerne l'Epée du roi et se souvient de son entrée à l'ERM en 1978

Le roi Philippe a remis jeudi soir au sous-lieutenant Baptiste Valentin l'"Epée du Roi" une récompense prestigieuse décernée au candidat-officier de l'Ecole royale militaire (ERM) considéré comme le plus méritant pendant les trois premières années d'études en rappelant avec émotion sa propre entrée à l'ERM en 1978.

"C'est avec une grande émotion et une grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui, car il y a 40 ans, j'étais là, parmi vous, sur cette même esplanade, commençant ma formation d'officier à notre prestigieuse Ecole royale militaire. Je m'en souviens intensément. J'étais fier, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi", a déclaré le souverain de l'ouverture solennelle de l'année académique et de l'entrée des nouvelles promotions 2018-2019 de l'ERM au parc du Cinquantenaire à Bruxelles.

"Vous avez, vous aussi, choisi d'entrer à l'Ecole royale militaire pour servir votre pays en donnant le maximum de vous-même. La stricte discipline, les exercices physiques, les exigences académiques, toutes ces épreuves vous permettent de vous développer et de mieux apprendre à vous connaître vous-mêmes. Elles vous amènent à découvrir vos limites et à façonner votre caractère. A gagner en estime et en confiance en soi. A cultiver les qualités de courage et de persévérance indispensables à tout soldat", a-t-il ajouté.

"Cette école va vous apprendre à commander, à mener des hommes et des femmes à exercer des tâches qui demandent beaucoup de professionnalisme, qui peuvent comporter des risques et qui demandent une excellente collaboration et un solide esprit d'équipe, surtout lorsque vous êtes envoyés dans une zone de conflit ou dans un théâtre de guerre. Promouvoir cet esprit d'équipe, cela fait partie des qualités de commandement d'un officier", a encore affirmé le roi.

Il a remis l'Epée du Roi 2018 au sous-lieutenant Baptiste Valentin. Cette distinction est décernée au candidat-officier de l'ERM qui a été le plus méritant pendant les trois premières années d'études.