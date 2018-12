Le Roi continue ses consultations avant de confirmer (?) la démission de Charles Michel

Troisième et dernier jour de consultations royales ce vendredi dans le cadre de la crise politique après les colloques singuliers tenus mercredi et jeudi. Le Roi reçoit ce matin Peter Mertens (PTB) et Siegfried Bracke (Président de la Chambre, N-VA) avant de revoir Charles Michel, le Premier ministre en fin de matinée.

Le Roi prendra alors une "initiative royale" ce qui recouvre plusieurs possibilités : accepter, refuser ou tenir en suspens la démission du Premier ministre, proposer de dissoudre les chambres, relancer un tour de consultation, mais l'hypothèse qui tient la corde est une confirmation de la démission de Charles Michel sans proposition de dissolution des chambres. Le gouvernement tomberait alors constitutionnellement en affaires courantes et ce, jusqu'aux prochaines élections du mois de mai.

Dès 9h, Peter Mertens (PTB) est arrivé au Palais pour en ressortir peu avant 9h30.