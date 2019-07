le Roi charge Didier Reynders et Johan Vande Lanotte d'établir une note pour la formation d'un gouvernement

Le Roi a reçu ce matin les 2 informateurs royaux pour un 3ième rapport en un mois. Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a) avaient été chargés, au lendemain des élections, d’identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités et conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral.

A l’issue de ce nouvel entretien, le Roi leur a demandé de poursuivre leur mission et d’établir une note pouvant servir de base aux futures discussions de préformation d’un gouvernement fédéral. Les 2 informateurs feront un premier rapport le 12 juillet, puis un second le 29 juillet. Une conférence de presse des 2 informateurs devrait bientôt débuter.