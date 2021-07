Le risque de pauvreté des pensionnés est en baisse. Pour tout le monde ?

Un autre élément toujours très attendu de ce rapport concerne le risque de pauvreté des pensionnés. Pour le CEV, le risque de pauvreté est en baisse grâce à deux facteurs : "Le premier est lié aux récentes mesures relevant les pensions et au mécanisme d’adaptation au bien-être des allocations sociales qui permettent, jusqu’au milieu des années 2030, une augmentation des pensions minimums et de la GRAPA plus rapide que le seuil de pauvreté. Ensuite, la participation accrue des femmes au marché du travail contribue également à la diminution du risque de pauvreté chez les pensionnés. Davantage de femmes bénéficient dès lors de leur propre pension de retraite et le montant moyen de leur pension augmente suite à de plus longues carrières. Ces deux éléments explicatifs permettent de réduire aussi les inégalités de revenu parmi les pensionnés."

Plus de trace de la distinction entre les personnes isolées et les personnes mariées. Alors même que le rapport 2021 note que "tant pour les femmes que pour les hommes, la part des personnes âgées divorcées ou jamais mariées augmente. Des carrières relativement courtes sont à l’heure actuelle, mais également dans les décennies à venir, beaucoup plus fréquentes chez les femmes divorcées et jamais mariées que chez les hommes du même état matrimonial. Pour cette raison, leurs pensions sont plus faibles et leur risque de pauvreté plus élevé."

Le CEV n’a pas jugé bon de séparer personnes isolées et personnes mariées. Il aurait pourtant été intéressant de comparer avec le rapport de 2018. Car cette année, comme on peut le voir ci-dessus, il fallait attendre 2050 pour voir le risque de pauvreté des femmes isolées passer sous la barre des 10%.

Le risque de pauvreté est en baisse, c’est indubitable, et ce pour les hommes et pour les femmes. Mais l’est-il vraiment pour tous et toutes ? Nous n'aurons pas la réponse cette année, rendez-vous en juillet 2022 ?