Le revenu universel augmenterait, aux Pays-Bas, le risque de pauvreté

Le revenu universel amplifie la part de la population qui risque de tomber dans la pauvreté, car les ressources sont distribuées de manière insuffisante à ceux qui en ont le plus besoin. Ce sont les conclusions d'une étude menée par des chercheurs de l'université d'Anvers grâce à un financement néerlandais. L'équipe a simulé l'introduction aux Pays-Bas d'un système octroyant 700 euros mensuels à tout citoyen entre 18 et 64 ans, et 165 euros aux mineurs d'âge. Les résultats de cette recherche sont évoqués mercredi par De Standaard.

Pour financer le système, il est évalué que 94 milliards d'euros sont à trouver, via, entre autres, la suppression d'avantages sociaux et une augmentation de l'impôt des personnes physiques. La redistribution des richesses fait bien baisser les inégalités, mais pas la pauvreté, ont conclu les chercheurs. Pour 2% de Néerlandais sortis de la pauvreté grâce à ce système, 5 autres pour cent tomberaient dedans, évaluent-ils. Le risque de pauvreté concernerait alors une part plus grande de la population, qui augmenterait de 3%.