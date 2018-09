De temps à autre, l’idée resurgit : l’uniforme à l’école. Cette semaine, c’est l’échevin de la Ville de Bruxelles Alain Courtois (MR) qui prônait l’uniforme dans les écoles de la Ville dans le journal Le Soir : " C’est un moyen de favoriser l’égalité entre enfants, de réduire la violence au sein des écoles notamment au niveau du racket qui se produit quand il y a des différences entre les enfants, de développer un sentiment d’appartenance, de ramener de la rigueur. L’uniforme induit un autre comportement. "

Dans les pays anglo-saxons, la pratique est assez répandue. En France, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est déclaré favorable à l’idée. " C'est un enjeu d'égalité entre les enfants. Aujourd'hui, les marques de vêtements, ça compte malheureusement beaucoup trop, avec tous les phénomènes matérialistes un peu stupides ".

Alors le retour de l’uniforme à l’école, une idée réac ?

Le sujet sera au cœur de "Débats Première" ce jeudi 6 septembre dès 12h30, sur La Première. Bertrand Henne reçoit Barbara Trachte, députée bruxelloise et cheffe de groupe Ecolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Alain Courtois, député bruxellois MR et Premier échevin à la Ville de Bruxelles.