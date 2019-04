Le réseau informatique des Affaires étrangères "coupé du monde" après une tentative de piratage

« Nous avons repéré une tentative sérieuse d’intrusion sur le réseau Diplobel », peut-on lire dans un mail envoyé aux collaborateurs du SPF Affaires étrangères. « Une mesure d’urgence de protection a été prise. Tous les serveurs de tous les postes sont pour le moment redémarrés. Cette mesure peut prendre jusqu’à 72 heures. Durant cette opération, la totalité du réseau des Affaires étrangères est coupée du monde externe autant dans les postes qu’au Département », précise le message. Avant d’évoquer une tentative d’intrusion. « Il n’y a eu aucune extraction d’information », précise le courriel.

Sur le site internet du SPF, un message informe les utilisateurs que les services électroniques ne sont pas disponibles le 16 avril. « Pour des raisons urgentes d’ordre technique, nos services électroniques ne seront pas disponibles ce mardi 16 avril. Nous faisons tout notre possible pour que ces services soient à nouveau disponibles le plus rapidement possible. D’avance merci pour votre compréhension ».