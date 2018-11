"Le renforcement de la répression aux Pays-Bas chasse les dealers vers le Limbourg"

La décision du gouvernement néerlandais de renforcer la lutte contre la drogue dans 19 communes du Limbourg hollandais risque bien de déplacer vers le Limbourg belge la criminalité qui y est liée, affirme lundi le procureur du Limbourg Guido Vermeiren, dans le journal Het Belang van Limburg.

Le gouvernement de Mark Rutte a octroyé 10 millions d'euros à ces 19 communes, qui affichent les plus hauts taux de plantations de cannabis découvertes (5,9 plantations par tranche de 10.000 habitants).

"Un investissement similaire s'impose chez nous aussi", réclame M. Vermeiren. "Tout comme le Limbourg hollandais, le Limbourg belge est un des 'hotspots' de la criminalité liée aux drogues dans l'Euregio" Meuse-Rhin, ajoute-t-il.

Interrogé, le cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens, a indiqué que ce dernier se déplacerait la semaine prochaine aux Pays-Bas pour une conférence sur le sujet en présence de son homologue néerlandais, Ferdinand Grapperhaus.

Pour empêcher que des criminels viennent se nicher dans les tissus économique et social d'une commune, le gouvernement s'apprête aussi à étendre l'approche administrative des nuisances publiques, des troubles de l'ordre public et de la criminalité. Il s'agit plus précisément de créer un système de permis d'exploitation et de conditions d'exploitation, d'établir les compétences de la commune dans le cadre de l'ordre public ainsi que de prévenir et de lutter contre la criminalité. Le ministre rappelle aussi la création prochaine d'une Direction Évaluation de l'Intégrité des Pouvoirs publics (DEIPP), qui rendra des avis aux communes sur les demandeurs de permis.