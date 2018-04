Cancer: le remboursement de l'oncofreezing sera bientôt étendu

La ministre de la Santé Maggie De Block va étendre le remboursement intégral de l'oncofreezing qui désigne la congélation des éléments génétiques de patients jeunes atteints d’un cancer. Une technique de prélèvements qui permet au patient de rester fertile au terme d’un traitement parfois lourd.

De nombreux patients doivent souvent affronter une double épreuve. L'annonce d'un cancer qui induit un traitement et la crainte d'une issue fatale. Mais aussi la douleur de devoir peut-être dire adieu à un rêve de maternité ou de paternité.

C'est pourquoi il est possible de faire congeler les ovules, les spermatozoïdes ou encore des tissus ovariens ou testiculaires qui seront réimplantés après le traitement. Mais tout cela a un coût. De 1300 à 3400 euros.

L'année dernière, la ministre De Block a décidé de rembourser intégralement ce stockage. Ce qui concerne, pour l'instant 303 patients. 209 hommes et 94 femmes.

Permettre aux patients de préserver leur désir d’enfant

Et cette fois, la ministre de la santé a décidé d'étendre ce remboursement à des maladies autres que le cancer. Par exemple des maladies rares du sang, la drepanozitose, une maladie génétique qui atteint l'hémoglobine. Et dont le traitement est très lourd.

Pour le docteur Anne Delbart, cheffe de la clinique de la fertilité à Erasme, "ces traitement de cellules souches doivent s’accompagner de préparations, irradiations et chimiothérapie pour pouvoir garantir le succès de cette greffe. Et malheureusement ces traitements sont extrêmement gonadotoxiques "

Des traitements gonadotoxiques qui portent atteinte à la fertilité. L'oncofreezing et son remboursement permettront donc à d'autres patientes de préserver leur désir d'enfant.

Pas pour toutes les pathologies

Toutes les personnes cancéreuses ne peuvent pourtant pas recourir à cette technique, explique le docteur Anne Delbart. "On a différente technique. Du côté masculin on préserve du sperme et du côté féminin on peut préserver des fragments de tissus ovariens. On peut les regreffer, parfois plusieurs années après la pathologie. Mais à condition qu’il n’y ait pas de risque de réintroduction de cellules malignes au moment de la greffe. Si la patiente a un cancer rhumatologique avec un risque de cellules résiduelles, il ne sera pas possible de réaliser une greffe"