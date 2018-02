Le recteur de l'UNamur sur la fusion des Universités: "L'Université n'est pas une entreprise, ni une intercommunale"

La semaine dernière, onze grands patrons ont lancé l'idée de fusionner des Universités. Une fusion pour ne plus former qu'une seule grande université à Bruxelles et une autre en Wallonie, loin des clivages philosophiques actuels. Naji Habra, le recteur de l'Université de Namur était l'invite de Week-end première. Il émet des réserves.

"C'est comme un club de rencontre: qui va se marier avec qui? Je pense que je préfère poser la question qui est "Pourquoi faire?" Il faut voir quelles sont les économies à faire et où", explique le recteur.

"Je pense que les patrons vont un peu vite. L'Université n'est pas une entreprise, ni une intercommunale. Maintenant nous sommes tout à fait d'accord pour des collaborations avec les autres Universités pour l'efficacité. Le décret paysage a complexifié les choses à certains égards, mais l’efficacité devrait passer par des collaborations plus fortes avec nos partenaires, pas par une couche de complexité en plus."

Durant toute la semaine, des cours ouverts sont organisés par de nombreuses Universités du pays. Une journée porte-ouverte qui donne l’occasion à des centaines de jeunes de vivre l’expérience d’un cours donné en amphithéâtre, de découvrir les méthodes pédagogiques particulières, d’explorer les différentes filières, de rencontrer des étudiants et des professeurs.