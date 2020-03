Le Ramadan débute dans un mois: comment l'Exécutif des Musulmans se prépare en pleine épidémie de coronavirus

Ramadan : les musulmans dépensent en moyenne deux fois plus que d'habitude - On n'est pas des... Les dattes, les pâtisseries en pâte d'amande, les produits halal augmentent en cette période et les 600 000 musulmans de Belgique consomment beaucoup plus depuis le 26 mai, date du début du ramadan. Ils ne consomment rien entre 4H00 et 22H00, mais entre le coucher et le lever du soleil, ils se rattrapent et pas qu’un peu!