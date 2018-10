Le PTB, un danger pour la Wallonie ?

Les négociations entre le PS et le PTB continuent, tant bien que mal, dans les deux plus grandes villes de Wallonie, Charleroi et Liège. Pour le MR, ces négociations constituent un mauvais signal. Les libéraux estiment que le PTB est un parti extrême qui met en danger la démocratie. D’ailleurs, le député MR Fabian Culot a rappelé qu’il avait déposé en juin dernier devant la Fédération Wallonie-Bruxelles une proposition visant "à accroître la sensibilisation aux dangers des extrémismes et des populismes et plus particulièrement à ceux de l'extrême gauche". La résolution cite le politologue Uwe Backes à propos de la différence entre extrême droite et extrême gauche : " on peut passer par leur rapport très différent vis-à-vis de l’axiome moral de l’égalité humaine. L’extrémisme de droite réfute ce principe, tandis que l’extrémisme de gauche l’accepte, mais l’interprète d’une manière, au sens étymologique, totale – avec la conséquence que le principe de l’égalité totale détruit les libertés garanties par les règles et institutions de l’Etat de droit ".

Au-delà de la démocratie et des principes fondamentaux, les libéraux jugent qu’en outre le programme économique du PTB conduirait la région dans la crise. Le cas du Venezuela étant dans ce cas souvent cité.

Pour en débattre, Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première 100% Wallonie" ce vendredi 26 octobre dès 12h30 Fabian Culot, député wallon MR et Charlie Le Paige, responsable du PTB à Charleroi.

Un débat en direct sur les ondes wallonnes de La Première et sur Auvio.