Le PTB tient sa Manifiesta à Bredene

Comme de tradition depuis plusieurs années, qui dit rentrée de septembre dit Manifiesta, 9e édition du genre. Soit ce grand rassemblement politique et festif à Bredene sur la côte belge, baptisé aussi "Fête de la Solidarité", organisée par "Médecine du Peuple" et "Solidaire", et qui donne le coup d'envol de la rentrée politique du PTB, le Parti des Travailleurs de Belgique.

Au programme : 160 événements annoncés, débats avec 120 invités, 90 organisations, concerts, films, présentation de livres, mais aussi fête de famille, avec espace enfants et nourriture d’ici et d’ailleurs, à quelques pas de la plage… Un endroit où le PTB reçoit une série d'invités. A épingler cette année notamment la fille de "Che" Guevara, Pablo Sepulveda Allende petit-fils de Salvador Allende, le journaliste français Edwy Plenel, le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele, le YouTubeur français Usul... Mais une Manifiesta privée d'une invité d'honneur, Ahmed Tamimi, cette jeune activiste palestinienne de 17 ans, tout juste libérée de prison par Israël après une condamnation pour avoir frappé un soldat israélien. Elle n'a pu quitter le territoire israélien, ce que regrette et dénoncé le PTB par communiqué. Un message vidéo de la militante palestinienne sera néanmoins diffusé demain dimanche aux festivaliers Manifiesta qui à leur tour enregistreront une réponse pour Ahmed Tamimi.

Cette "manifestation" très politique est importante pour le PTB à quelques semaines du prochain scrutin communal où le parti veut pérenniser, voire renforcer, sa présence locale. Très attendues ce week-end les prises de parole du président national du PTB Peter Mertens (par ailleurs candidat à Anvers face à Bart De Wever), ou du porte-parole national du parti et député fédéral Raoul Hedebouw (qui poussera la liste à Liège). Raoul Hedebouw qui voit le prochain scrutin communal comme "un tremplin" pour les élections fédérales et régionales de 2019, des élections communales où il s'agit, selon lui, de créer "un rapport de force" même si le PTB ne se présente que dans quelques dizaines des communes de Wallonie, notamment il n'était que peu ou pas présent jusqu'à aujourd'hui. Un PTB qui n'est pas cité pour le moment par les autres présidents de partis pour de futures coalitions - cette semaine, pour le PS Elio Di Rupo a exprimé sa préférence pour une alliance PS-Défi-Ecolo. Pas de quoi effrayer Raoul Hedebouw : "Je tiens tout de même à rappeler d'abord aux présidents de parti qu'accessoirement il y a tout de même un vote le 14 octobre, parce que parfois j'ai un peu l'impression qu'ils sont déjà en train de discuter de l'après et que l'élection ne les intéresse pas. Nous d'abord on va aller chercher notre rapport de forces et je crois que les partis traditionnels ont oublié que le PTB n,'est pas un parti qui va, comme on le fait depuis 25-30 ans, marchander à l'avance des principes - "je te donne la chasse aux chômeurs et moi en échange je privatiserais des banques à gauche et à droite. Non, nous sommes un parti avec des principes. Nous, on dit clairement qu'on veut une politique de gauche qui est là pour investir dans l'économie réelle, pour défendre les droits des travailleurs, le droit à une prépension et à des pensions dignes. Et là je vois bien que les partis traditionnels se disent 'qu'est-ce qu'on va faire avec un OVNI comme ça? Et bien on verra avec le rapport de forces du 14 octobre : ils devront venir parler avec nous. Ca je vous le garantis".